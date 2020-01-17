РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Сотрудника Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска Вадима Малинникова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за анализ возможностей эксплуатации в сложных условиях комплектов боевой экипировки «Ратник» и обучению военных, сообщается на сайте предприятия.

В составе рабочей группы министерства обороны РФ Малинников участвовал в проведении анализа эксплуатации в сложных условиях комплектов боевой экипировки «Ратник». По результатам был подготовлен подробный доклад, отразивший особенности эксплуатации «Ратника» для военнослужащих различных воинских специальностей, с учетом условий применения.

«Указом президента Российской Федерации начальник отдела по разработке стрелкового вооружения АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в Госкорпорацию «Ростех») Малинников награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду по поручению главы государства климовскому оружейнику вручил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев», – говорится в сообщении.

Также Малинников участвовал в проведении занятий в пунктах дислокации подразделений по обучению личного состава особенностям и правилам эксплуатации комплектов и элементов боевой экипировки, что позволило повысить эффективность их использования.