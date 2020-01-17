РИАМО - 17 янв. На Замоскворецкой линии метрополитена восстановлено движение поездов после падения пассажира на пути, в ближайшее время движение будет введено в график, сообщил РИАМО сотрудник горячей линии подземки.

Ранее движение поездов было остановлено из-за падения мужчины на жесткий путь на станции метро «Войковская». Пассажира вытащили с путей, он остался жив. Со слов очевидцев, мужчина упал по собственной неосторожности.

«Напряжение подано. Движение есть, входит в график», - сказал собеседник агентства.

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