РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Бесплатный мастер-класс для жителей Люберец по изготовлению корон и диадем пройдет в поселке Октябрьский 19 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Культурно-досуговый центр «Октябрьский» приглашает 19 января на мастер-класс по изготовлению головных уборов: корон и диадем. Мероприятие организовано в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Участники урока смогут самостоятельно смастерить эксклюзивный аксессуар, который дополнит праздничный костюм. В мастер-классе могут принять участие все желающие в возрасте от 7 лет. Занятие бесплатное, но проходит по предварительной записи. Начало в 13:00.

Записаться на мастер-класс можно в КДЦ «Октябрьский» по адресу: улица Текстильщиков, дом №5А или у администратора по телефону: 8(495)240-81-60.