РИАМО - 17 янв. В Дмитровском районе Москвы появится новая многопрофильная поликлиника, под ее строительство градостроительно-земельная комиссия столицы выделила участок общей площадью 0,45 гектара, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.
Земельный участок под строительство медучреждения располагается по адресу: Дмитровское шоссе, владение 107г.
«Масштабный инвестиционный проект будет реализован до 2026 года, современное медицинское учреждение площадью 17,1 тысячи квадратных метров сможет обслуживать порядка 750 детей и взрослых в день», - рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Объект будут строить в рамках госпрограммы столицы «Развитие здравоохранения города Москвы» (подпрограмма «Столичное здравоохранение»).
«Департамент городского имущества города Москвы в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения с АНО «Развитие социальной инфраструктуры», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, договор будет заключен на шесть лет, за это время инвестор обязуется построить поликлинику.
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