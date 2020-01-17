РИАМО - 17 янв. В Дмитровском районе Москвы появится новая многопрофильная поликлиника, под ее строительство градостроительно-земельная комиссия столицы выделила участок общей площадью 0,45 гектара, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Земельный участок под строительство медучреждения располагается по адресу: Дмитровское шоссе, владение 107г.

«Масштабный инвестиционный проект будет реализован до 2026 года, современное медицинское учреждение площадью 17,1 тысячи квадратных метров сможет обслуживать порядка 750 детей и взрослых в день», - рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Объект будут строить в рамках госпрограммы столицы «Развитие здравоохранения города Москвы» (подпрограмма «Столичное здравоохранение»).

«Департамент городского имущества города Москвы в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения с АНО «Развитие социальной инфраструктуры», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, договор будет заключен на шесть лет, за это время инвестор обязуется построить поликлинику.