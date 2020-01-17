РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Число аварий на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», совершенных по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось более чем на 15% в 2019 году, сообщил начальник Госавтоинспекции Александр Лобойко.

В пятницу в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за 2019 год.

«За 12 месяцев 2019 года на территории обслуживания ОГИБДД более чем на 15% возросло число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии. В каждом из них пострадали люди. Наиболее аварийными улицами в Балашихе стали проспект Ленина, Восточное шоссе, автодорога Балашиха-Салтыковка, в микрорайоне Железнодорожный – улица Октябрьская, Новая, Автозаводская, Носовихинское шоссе, а в Реутове – улицы Победы и Октября», – сказал Лобойко.

Он добавил, что госавтоинспекторы со своей стороны будут продолжать проводить массовые рейды по проверке водителей на трезвость, а также целевые мероприятия по определению наиболее аварийных мест в Балашихе и Реутове с участием пьяных водителей.

Однако, ГИБДД призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать в дежурную часть ОГИБДД о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекторы напоминают, что управление транспортным средством в пьяном состоянии является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении – уголовная ответственность.

Санкции статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до 2 лет с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортного средства на срок 3 года.