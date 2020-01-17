РИАМО - 17 янв. На станции «Войковская» Замоскворецкой линии метро мужчина упал с платформы на рельсы, на место вызваны сотрудники скорой помощи, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 16:30 на станции метро «Войковская» с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина, со слов очевидцев, по собственной неосторожности», - сказал собеседник агенства.

Он добавил, что были приняты меры для извлечения мужчины с путей. Сотрудниками полиции незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи.

По его словам, мужчина остался жив.

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