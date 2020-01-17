РИАМО - 17 янв. В течение первого квартала этого года «Мособлгаз» планирует завершить укрупнение своей филиальной сети, данная работа ведется с 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Реорганизацию компании проводят для оптимизации ее структуры.

«В результате число филиалов общества за четыре года сокращено с 13 до шести. Все проводимые мероприятия не затронули линейные, аварийно-диспетчерские службы и другие подразделения «Мособлгаза», непосредственно оказывающие услуги жителям Подмосковья», - уточняется в сообщении.

Филиалы компании переименовали в ходе реорганизации по территориальному положению на карте. Так, «Подольскмежрайгаз» стал филиалом АО «Мособлгаз» «Юг», «Коломнамежрайгаз» и «Раменскоемежрайгаз» объединили в «Юго-Восток», «Красногорскмежрайгаз» стал «Северо-Западом».

Также «Одинцовомежрайгаз» стал филиалом «Запад», «Мытищимежрайгаз» - «Север», «Ногинскмежрайгаз» - «Восток».

Как уточнил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, данная работа поможет компании сократить административные издержки.