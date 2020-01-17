РИАМО - 17 янв. Международный терминал C аэропорта Шереметьево открыли в пятницу после реконструкции, это позволит Подмосковью принимать больше иностранных туристов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Это первый этап работ, которые начались 1 апреля 2017 года. Новый аэровокзал сможет принимать 20 миллионов пассажиров в год», - отмечается в материале.

Для удобства пассажиров в обновленном терминале воздушной гавани обустроили 84 стойки регистрации, 160 кабин для паспортного контроля, бизнес-залы «Малевич», «Шагал» и двухуровневый VIP-зал.

Благодаря реконструкции терминала пропускная способность самого аэропорта вырастет до 80 миллионов пассажиров ежегодно.

Терминал C соединили крытой пешеходной галереей с пятиуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест.

В сентябре прошлого года в аэропорту открыли третью взлетно-посадочную полосу. Пропускная способность воздушной гавани выросла до с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час.