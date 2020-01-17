РИАМО – 17 янв. Российская Федерация в ноябре прошлого года нарастила свои вложения в государственные облигации Соединенных Штатов Америки по сравнению с октябрем на 794 миллиона долларов, сообщает Федеральное агентство Новостей.

Таким образом, вложения РФ в гособлигации США выросли до 11,491 миллиарда долларов.

«В настоящее время на долю долгосрочных облигаций приходится 2,979 миллиарда долларов, а краткосрочных — 8,512 миллиарда долларов», - говорится в сообщении.

В августе 2019 года РФ также увеличила объем вложений в госбумаги Соединенных Штатов — до 9,3 миллиарда рублей. Вложения постепенно увеличивались.

При этом два года назад в России приняли решение сократить вложения в американский госдолг.