РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 янв. Праздничные богослужения на Крещение Господне пройдут в 19 храмах городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации города.

«В 19 храмах, расположенных на территории округа Мытищи, пройдут праздничные богослужения с массовым посещением верующих. В основном, мероприятие будет проходить в дневное время. Во Владимирском, Донском и Троицком храме пройдут ночные богослужения. Праздничные омовения в ночь с 18 на 19 января состоятся при следующих приходах Мытищинского благочиния: Троицкий храм в селе Троицкое, Успенский храм в деревне Витенево, Никольских храм в деревне Николо-Прозорово. Планируется, что в омовениях примут участие от 3 до 5 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Начальник управления территориальной безопасности и противодействия коррупции Олег Ванюков отметил, что омовения в деревне Сорокино было решено отменить, из-за невозможности обеспечить безопасный заход людей в воду с берега. В настоящее время проводятся мероприятия совместно со священнослужителями Мытищинского благочиния, МУ МВД России «Мытищинское», «Мособлпожспас», Московской областной станцией скорой помощи по вопросу обеспечения безопасности людей, расстановке сил и средств при проведении Крещенских омовений.

«В связи с установившейся аномально теплой погодой было принято решение перенести место проведения омовений с берега Клязьминского водохранилища на территорию Троицкого храма. Для этого во дворе храма установлена купель 2 на 3 метра. Кроме того, на подъезде к селу имеется источник с оборудованной купелью, в которой также будут проходить праздничные омовения. Для комфорта граждан установлены две палатки с обогревом и бесплатным чаем», – отмечается в материале.

На обеспечение охраны правопорядка и безопасности планируется задействовать 150 сотрудников полиции, из них для обеспечения безопасности дорожного движения в местах проведения мероприятий задействовано 16 сотрудников ДПС ГИБДД, 23 единицы автотранспорта. Кроме того, на охрану общественного порядка привлечены сотрудники ЧОО и члены Казачьей дружины. За 2 часа до начала мероприятий в местах их проведения планируется провести обследование с использованием служебных собак на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ.