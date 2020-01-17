РИАМО - 17 янв. Зимний учет водоплавающих птиц проведут на территории парков и других природных территорий столицы 18 и 19 января, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

«Эколого-просветительская акция традиционно пройдет в третьи выходные января: чтобы возможная миграция не повлияла на точность результатов. В 2020 году подсчитывать водоплавающих птиц будут 18 и 19 января», - говорится в сообщении.

Специалисты в ходе мероприятия планируют узнать, какие виды птиц остаются на зимовку в мегаполисе, получить данные об изменении их численности и мест обитания.

Работу по подсчету пернатых специалисты «Мосприроды» будут проводить вместе с общественными организациями, волонтерами и школьниками. Также принять участие в учете смогут все желающие. Волонтерам рекомендуют взять с собой на «охоту» фотоаппарат, бинокль (по возможности), простой карандаш и блокнот. Помощникам советуют одеться удобно и тепло.

Мероприятия пройдут в десяти столичных природных зонах.