РИАМО - 17 янв. Пассажиры предоставили домодедовским таможенникам для оформления возврата НДС почти 11 тысяч чеков Tax Free на покупки стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«Иностранные граждане из 70 стран воспользовались данной услугой. Самыми активными были пассажиры из Таиланда, ОАЭ и Китая, а также Сингапура, Израиля и Катара», - отмечается в материале.

Чаще всего путешественники просят оформить возврат за приобретение ювелирных украшений, наручных часов, духов и дамских сумок. Также популярностью пользуются возвраты НДС за обувь, одежду и аксессуары.

Сотрудники Домодедовской таможни оформляют чеки Tax Free с первого дня запуска этой системы в России - 10 апреля 2018 года.

Первыми данную систему запустили Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Затем подключились города, где проходил чемпионат мира по футболу: Казань, Саранск, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург. В июле 2019 года перечень был дополнен Великим Новгородом.