РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. Пожилые жители Красногорска смогут заниматься плаванием, танцами, йогой, физкультурой и творчеством в новом клубе активного долголетия с 5 февраля, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Клуб активного долголетия откроется в Красногорске 5 февраля. Все занятия для красногорцев пенсионного возраста будут бесплатными», – говорится в сообщении.

Среди активностей, которые предложат пожилым горожанам, – плавание, танцы, пение, шахматы, настольный теннис, компьютерная грамотность, скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, йога, физкультура, рисование и другие виды творчества.

Кроме того, в помещении оборудовано кафе для совместных чаепитий. С расписанием занятий нового клуба можно будет ознакомиться непосредственно в клубе.

«В понедельник, 20 января, с 10:00 до 16:00 в красногорском клубе активного долголетия пройдет День открытых дверей. Помещение клуба площадью более 900 квадратных метров расположено по адресу: Красногорск, улица Заводская, дом №4. Телефон для справок: 8(925)360-07-04», – заключается в сообщении.