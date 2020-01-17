РИАМО - 17 янв. Следственный комитет проверит информацию из СМИ о том, что в одном из домов в центре Москвы с 1993 года нет горячей воды, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту возможных нарушений жилищных прав жителей дома в центре столицы», - рассказала собеседник агентства.

Сюжет о доме, в котором уже много лет нет горячей воды, попал в эфир одного из федеральных каналов. Из него следует, что коммунальщики просто предложили жильцам дома установить газовые колонки за свой счет.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.