РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. В пятницу в Люберцах стартовал проект, направленный на развитие системы раздельного сбора отходов и здорового образа жизни, – «ЭкоХоккей», глава городского округа Владимир Ружицкий сыграл в него, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«ЭкоХоккей» – совместный проект регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» и общественной организации ЭкоСпорт, которая выступила его разработчиком. Вместе с генеральным директором «ЭкоЛайн-Воскресенска» Алексеем Чувиковым глава округа Владимир Ружицкий принял участие в мастер-классе, который провел заслуженный тренер по хоккею, судья международной категории по хоккею с мячом Виктор Борисов.

«Получил сегодня огромное удовольствие от игры! Уверен, люберчане по достоинству оценят экохоккей! Благодарен организаторам и авторам идеи!» – сказал Ружицкий.

По его словам, идею экологического хоккея поддержал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. Ворота разделены на серую и синюю секции, что символизирует двухпоточную систему раздельного сбора мусора. На шайбах нанесены надписи с названием разных отходов – перерабатываемых и нет. Задача игрока – принять правильное решение и отправить шайбу не просто в ворота, а в нужное цветовое отверстие.

На территории Московской области двухпоточная система раздельного сбора отходов реализуется в течение года. В соответствии со стандартом РСО Московской области, в синий сетчатый контейнер следует складывать сухие отходы – пластик, макулатуру, металл и стекло, а в серый бак – смешанные: остатки пищи, средства личной гигиены, неперерабатываемые материалы.