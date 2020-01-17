РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. В микрорайоне Стрелковский Подольска отменили крещенские купания из-за слишком тонкого льда на Потаповском пруду, на лед в этом водоеме выходить запрещено, сообщается в группе «Территориальный отдел «Стрелковский» | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Крещенские купания на Потаповском пруду организовывать не будут. В связи с неблагоприятными погодными условиями толщина льда на Потаповском пруду в микрорайоне Стрелковский составила пять и менее сантиметров. После проведенных проверок сотрудниками МЧС и органов безопасности Подольск запрещен выход на лед на данном водоеме», – говорится в сообщении.

Организованные крещенские купания пройдут с 22:00 в центре Подольска в парке культуры и отдыха имени Талалихина, в микрорайоне Климовск в парке культуры и отдыха «Дубрава», в Детском парке культуры и отдыха, а также в микрорайоне Кузнечики с 23:00 возле комплекса «Бани Алексеева».