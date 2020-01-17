РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. Мемориальную доску погибшему экс-спецназовцу Никите Белянкину откроют в подмосковном Красногорске 18 января, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В ночь с 1 на 2 июня 2019 года в деревне Путилково около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой погиб 24-летний Никита Белянкин. Он пытался разнять участников конфликта.

«В Красногорске увековечат память Никиты Белянкина. Церемония открытия мемориальной доски состоится в деревне Путилково 18 января», – говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие родители бывшего спецназовца ГРУ, близкие, друзья и неравнодушные горожане. Участниками митинга также станут учащиеся кадетского класса «Красногорские орлята» имени Никиты Белянкина МБОУ СОШ №19.

Начало торжественного мероприятия в 13:00. Место проведения: Красногорск, улица Новотушинская, дом №3.