РИАМО - 17 янв. Каждый год в Сочи проходит фестиваль КиВиН, который собирает более 500 команд со всей страны, в этом году в его рамках также проходит кубок КВН ФСИН России, говорится в сообщении пресс-службы ФСИН России.

Организаторами кубка выступила Федеральная служба исполнения наказаний и представители АМиК. В этом году на сочинском фестивале выступают лучшие представители движения КВН в уголовно-исполнительной системе, например, команда академии ФСИН России «Армия прекрасных половин», в которую входят только девушки.

«Команда Воронежского института ФСИН России «Все законно» представляет институт и город Воронеж на международном уровне уже несколько лет. За это время КВНщики успели выступить в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Сочи, Ельце. <…> В январе 2019 года команда ездила отстаивать честь института на Международном Сочинском фестивале команд КВН на берег Черного моря – в город Сочи. Позже в Москве ребята выиграли Кубок КВН ФСИН», - отмечается в материале.

Всего пять команд КВН из ведомственных образовательных организаций, в том числе из Волгоградской и Самарской областей, Пермского края, а также из ГУФСИН России по Свердловской области сыграют в основных играх фестиваля КиВиН-2020 и поборются за звание самых веселых и находчивых между собой.

Подмосковные приставы ранее также демонстрировали свои таланты, участвуя в составе команды ФСИН России «Приказ 390».

Сотрудники УФСИН России по Московской области также принимали участие в играх высшей лиги КВН в составе команды ФСИН России «Приказ 390».