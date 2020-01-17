РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Ремонт школы №28 в подмосковном Подольске идет по графику, там приступили к отделочным работам, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Он проинспектировал ремонт средней общеобразовательной школы №28 в Подольске на улице Большая Серпуховская, 20/1. Совместно с депутатом совета депутатов Подольска Александром Скобенниковым, членом партии ВПП «Единая Россия», директором школы №28 Людмилой Телиженко и руководством подрядной организации обсудил рабочие моменты.

«На сегодняшний день в учебном заведении приступили к отделочным работам, согласно ранее согласованному графику. В рамках национального проекта ВПП «Единая Россия» «Образование» такие проверки осуществляются регулярно. Следующий визит в данное учреждение состоится 24 января», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На ремонт школы выделено свыше 50 миллионов рублей. Он проводится в рамках государственной программы «Образование Подмосковья».