РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 янв. В школе Королева закрыли учебный кабинет из-за протечки крыши, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В школе №15 Королева протекает кровля. Для ремонта в октябре 2019 года был проведен аукцион, который выиграла компания ООО «СтройТрансМонтаж». Сумма контакта составляла более 1,5 миллионов рублей. Однако компания отказалась от выполнения работ, о чем уведомила в письменном виде.

«Для устранения протечек в зимний период конца 2019 года - начала 2020 года были произведены работы временного характера на кровле: уложена изоляционная пленка над кабинетами 306, 307 и правой рекреацией. После произведенных работ протечек не было», – говорится в сообщении.

В ночь с 16 на 17 января из-за погоды образовался конденсат и в кабинете 307 появилась протечка.

«Меры по устранению приняты. Учебный кабинет закрыт, использоваться в учебном процессе не будет до полного устранения протечек кровли», – добавляется в материале.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в настоящее время выполнить ремонт кровли невозможно. Ремонт будет проведен в срок до конца апреля текущего года, необходимое финансирование предусмотрено администрацией городского округа Королев.