РИАМО - 17 янв. На трассе А-107 в городском округе Подольск произошло столкновение легкового автомобиля и фуры, в результате ДТП погибло два человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 209-м километре автодороги А-107 в районе поворота на СНТ «Петрица» произошло столкновение двух единиц - фура Iveco и легковой Ford. Погибло два человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте произошедшей аварии работают представители спецслужб. Выясняются все причины случившегося.