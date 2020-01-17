РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Количество ДТП на территории, обслуживаемой ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», снизилось более чем на 5% в 2019 году, сообщил начальник Госавтоинспекции Александр Лобойко.

В пятницу в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» были подведены итоги оперативно-служебной деятельности ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за 2019 год.

«В 2019 году на 5,0% уменьшились дорожно-транспортные происшествия. Общее их количество составило 8 033. Погибло 13 человек, как и в аналогичном периоде 2018 года. На 4,6% снизилось число раненых – с 216 до 206, из них детей – с 19 до 18. Тяжесть последствий составила в Балашихе 5,9%. Особый показатель количества погибших на 100 тысяч населения. Цифра по сравнению с 2018 годом не изменилась. Наибольшее количество ДТП произошло по причине несоблюдения водителями очередности проезда и составило 15,8%, а также в результате нарушения правил проезда пешеходного перехода – 6,3%», – сказал Лобойко.

Он добавил, что в 2020 году особое внимание при проведении контрольно-надзорной деятельности они будут уделять профилактике происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Данный вид происшествий находится в очень критической динамике. Наезды на пешеходов на пешеходных переходах составляют 65%, остальная часть – вне зоны действия пешеходных переходов.

Поэтому одним из направлений работы Госавтоинспекции в 2020 году станет работа на пешеходных переходах.

«Основная наша задача – воспитание у водителей обязательного чувства снижения скорости перед пешеходным переходом, тогда он будет безопасен для окружающих. В то же время мы фиксируем, как соблюдают правила безопасности сами пешеходы. Очень часто они идут по переходу перед близко идущим автомобилем не убедившись, что водители его пропускают. Это очень часто бывает в оживленных микрорайонах Балашихи – на улице Советская, проспекте Ленина, Кирова, в Реутове – на Юбилейном проспекте», – пояснил Лобойко.

Самыми аварийным днями в 2019 году стали вторник и четверг. Время, в которое чаще всего происходили ДТП, – с 17:00 до 20:00.

Кроме того, в 2019 году было зарегистрировано 25 аварий с участием мототранспорта, 15 из них произошли в Балашихе, в которых погибло три человека, 25 получили ранения.

Наиболее аварийными улицами в 2019 году стали в Балашихе проспект Ленина, Восточное шоссе, автодорога Балашиха-Салтыковка, в микрорайоне Железнодорожный – улица Октябрьская, Новая, Автозаводская, Носовихинское шоссе, а в Реутове – улицы Победы и Октября.