РИАМО - 17 янв. Участок Большого кольца метро от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской» планируют достроить в 2021 году, сейчас готовность участка составляет 25%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Большая кольцевая линия – самый крупный в мире проект метростроения. Уже открыт ее северо-западный участок, пассажиры пользуются шестью новыми станциями. Строительные работы идут на всех других отрезках, включая южный. Завершить сооружение участка от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» планируем в следующем году», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции «Воронцовская».

Он отметил, что это улучшит транспортное обслуживание более 500 тысяч жителей столицы и свяжет Большую кольцевую и Коммунарскую линии.

Общая длина участка от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» составляет 7 километров, на нем будут три станции – «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино». Уже полностью пройдены перегонные тоннели от «Проспекта Вернадского» до «Улицы Новаторов», от «Воронцовской» до «Улицы Новаторов», от «Каховской» до «Зюзина».

Станция «Воронцовская» находится на пересечении Хлебобулочного проезда и Профсоюзной улицы. С этой станции можно будет пересесть на «Калужскую» «оранжевой» ветки метро. Станция мелкого заложения, на ней будет островная платформа. Со станции можно будет выйти на Профсоюзную улицу, Хлебобулочный проезд и Старокалужское шоссе.

«Воронцовская» будет оформлена в космической тематике. Потолок сделают из одинаковых мелкоформатных алюминиевых элементов, расположенных на разной высоте, в которые встроят неоновые светильники – это будет напоминать Млечный путь.

Сейчас разрабатывается грунт котлована, начато устройство основных конструкций. Станция готова на 15%.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров. На ней будут 31 станция и два электродепо. Эта ветка может стать самой длинной кольцевой линией метро в мире.