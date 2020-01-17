РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. В микрорайоне Львовский Подольска пять из 27 мусоросборочных площадок (МСП) находятся в неудовлетворительном состоянии, на них не убирают навалы, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский в соцсети «Вконтакте».

Сотрудники территориального отдела в микрорайоне Львовский администрации Подольска проверили состояние мусоросборочных площадок. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) с территории микрорайона Львовский осуществляет ООО «МСК-НТ», который является региональным оператором по организации деятельности по обращению с ТКО.

«В микрорайоне Львовский проверили 27 мусоросборочных площадок, которые оборудованы контейнерами заглубленного и наземного типа. Единому стандарту, утвержденному для территории Московской области, на территории микрорайона Львовский соответствует 15 МСП. Всего 22 МСП в удовлетворительном состоянии (или 81,5% от проверенных), 5 МСП - в неудовлетворительном состоянии, или 18,5%», – говорится в сообщении.

Акты о ненадлежащем содержании МСП составлены по пяти адресам. В том числе на улице Железнодорожная, 9, где не вывозят мусор из-за невозможности подъехать к площадке из-за припаркованного автотранспорта. Также на улице Железнодорожная и улице Центральная на мусоросборочных площадках зафиксированы навалы крупногабаритного мусора, заявки на вывоз поданы региональному оператору для устранения. На улице Садовая вблизи дома 6А образовалось небольшое скопление мусора в связи с не вывозом контейнера заглубленного типа, регоператор обещал все исправить до 17 января. На большинстве МСП подрядные организации убрали навалы мусора.