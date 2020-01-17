РИАМО - 17 янв. В Москве на Южнобутовской улице два человека попали под колеса автомобиля, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«Сегодня в 14:20 на Южнобутовской улице в районе дома №6 произошло ДТП. <…> Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на двух пешеходов», - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, люди попали под колеса иномарки в момент, когда переходили проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.