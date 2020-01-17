РИАМО - 17 янв. Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева посоветовала не купать в проруби на Крещение детей до трех лет и дала рекомендации, как подготовить к купанию ребенка более старшего возраста, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Детский организм еще не сформировал систему терморегуляции. Резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца. Не следует окунать в холодную воду детей до трех лет», - сказала Одинаева.

Она добавила, что ребят более старшего возраста можно обтереть холодной водой, но ребенок должен быть абсолютно здоров и хорошо знаком с закаливанием, контрастным душем, обтиранием прохладной водой.

Очень важно, чтобы ребенок во время купания был здоровым, даже если он закален и подготовлен. У него не должно быть сбоев в работе эндокринной системы, претензий со стороны неврологии. В таком случае ребенка можно на секунды окунуть в прорубь.

Педиатр рекомендовала взрослым трезво оценить свои силы: смогут ли они прийти на помощь ребенку, выдержат ли сами окунание в прорубь. Не стоит экспериментировать, если ребенок страдает частыми простудными заболеваниями, перенес грипп или ОРЗ.

Одинаева также посоветовала заранее постелить у проруби одеяло, а не тонкое полотенце, быстро раздеть ребенка и обтереть крещенской водой, потом растереть сухим полотенцем, быстро одеть и обуть в подготовленную теплую одежду и обувь.

Не более минуты должно уйти на все процедуры. В случае, если сами родители купаются, очень важно, чтобы ребенок ждал родителей не на морозе, а в теплом помещении.

Купание должно осуществляться на голодный желудок, а после – только теплое и сладкое питье. Также нужно знать, что ребенок не согреется в автомобиле – ему желательно двигаться в теплом, светлом и сухом помещении.