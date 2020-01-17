РИАМО - 17 янв. Пресс-служба Высшей школы экономики не подтвердила появившуюся информацию о том, что сотрудникам и студентам нельзя выказывать свое мнение публично.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что вуз будет ограничивать публичную деятельность своих студентов и преподавателей, которую они ведут вне стен учебного учреждения. Такую инициативу планируют обсудить на ученом совете НИУ ВШЭ.

«Речь идет не о принятых решениях, а о проектах решений, которые будут обсуждаться и студсоветом, и ученым советом. Ответственность и санкции прописаны в правилах внутреннего распорядка», – сказал представитель пресс-службы ВШЭ на радио Sputnik.

По его словам, если не указана аффилиация ВШЭ, то человек может высказывать свое мнение о самых различных вещах.