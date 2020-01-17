РИАМО - 17 янв. Столичный Тверской суд согласился с требованием ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» и автомобильно-дорожной инспекцией к Ренате Литвиновой выплатить штраф в двойном размере, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Штрафные санкции МАДИ составляли 3 тысячи рублей, а АМПП — 2,5 тысячи рублей», - говорится в материале.

Так как Литвинова не оплатила штрафы в прошлом году, то в 2020 году они выросли в два раза и стали: МАДИ - 6 тысяч, а АМПП - 5 тысяч. Дорожная инспекция подала в суд на выплату штрафа в двойном размере. Суд признал требования оправданными и обязал актрису выплатить данную сумму.

12 января когда артистка праздновала свой день рождения, Литвинову сбил автомобиль, когда та шла с пробежки в салон. Виновница происшествия заплатила штраф в 2 тысячи рублей за непропуск пешехода, а актрисе пришлось обращаться к хирургу для зашивания разбитого подбородка, также она ударилась рукой и ногой.