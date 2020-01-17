РИАМО – 17 янв. Городской округ Реутов начал подготовку к первой в истории России электронно-цифровой Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на территории всех субъектов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Россия вступила в активную фазу подготовки к главному статистическому событию десятилетия, до старта которого осталось меньше года. Во всех регионах и муниципальных образованиях страны создаются межведомственные комиссии по проведению переписи. В городском округе Реутов будут открыты 33 переписных участка, набраны 196 переписчиков», – говорится в сообщении.

Первая перепись населения состоялась в Российской империи в 1897 году. Предстоящая станет уникальной, так как впервые не будет использоваться бумага. При поквартирном обходе переписчики Федеральной службы государственной статистики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также каждый житель сможет самостоятельно заполнить анкету на портале госулуг.

В 2020 году перепись населения пройдет в 50 странах мира. Результаты Всероссийской переписи населения (ВПН) создадут фундамент для анализа и прогноза, будут основой для управления страной в будущем. Всероссийская перепись поможет выяснить число, состав семей и домохозяйств, получит данные о национально-языковом составе, образовательном уровне, миграции, фактической брачной структуре и так далее.