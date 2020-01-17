РИАМО - 17 янв. С 3 февраля в Подмосковье стартует прием документов педагогических работников на участие в программе «Социальная ипотека», первыми смогут подать заявки воспитатели, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Получить сертификаты на приобретение жилья смогут 110 подмосковных специалистов сферы образования: 60 учителей, 30 воспитателей и 20 молодых учителей», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Воспитатели смогут подать документы в министерство с 3 по 28 февраля. Уже с 16 марта по 17 апреля будут приниматься заявки от учителей, а с 4 по 22 мая – от молодых учителей.

«Это уникальная программа, которая реализуется в регионе уже пятый год и показывает высокую эффективность. Для участия педагог должен соответствовать ряду требований, например, иметь трудовой стаж не менее 5 лет, а также первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень. Получается, что за жилье платит область, а педагог покрывает только проценты по кредиту», - отметила Каклюгина.

Ранее квота включала 90 специалистов, в этом же году программу расширили — соципотеку смогут получить 110 специалистов образования Подмосковья.

Более подробную информацию о программе «Социальная ипотека» можно узнать на сайте.