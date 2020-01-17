РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Двадцатого января в гимназии №44 пройдет акция «Знай и соблюдай», в ее рамках сотрудники ГИБДД научат детей навыкам безопасного поведения на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В понедельник, 20 января, в 11:00 на базе гимназии №44 сотрудники отдела ГИБДД «Люберецкое» проведут акцию «Знай и соблюдай». Она направлена на обучение несовершеннолетних участников дорожного движения навыкам безопасного поведения на дорогах», – сказала начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

Сотрудники ГИБДД подготовили для учащихся гимназии №44 практическое занятие, на котором дети будут учиться правильно переходить дорогу, познакомятся с жестами регулировщика и попробуют себя в роли водителей. Школьники повторят знаки дорожного движения и их назначение.

«Для урока будут использованы выносные дорожные знаки и раскладывающееся дорожное полотно», – отметила Бунтина.

Она добавила, что в рамках акции школьникам выдадут тематические памятки и световозвращающие наклейки.