РИАМО - 17 янв. Почти 8 тысяч квартир экспонируются в жилых комплексах Троицкого и Новомосковского округов Москвы, что демонстрирует спрос на жилье на данной территории, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Это нормальный показатель для новой Москвы. Такие цифры мы наблюдаем уже длительное время – как минимум три-четыре года. Это свидетельствует о стабильности спроса на жилье в новостройках ТиНАО», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Инвесторы за 7,5 лет построили 100 тысяч квартир, которые были проданы на первичном рынке.

По словам Жидкина, на территории новой Москвы в 2020 году не прогнозируется существенного роста цен на жилье, повышение составит примерно 3-4% за квадратный метр.

Также увеличена с 15 до 70% доля жителей столицы, которые выбирают новую Москву для жизни.