РИАМО - 17 янв. Содержание послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию вызвало у жителей России позитивные эмоции, надежду и уверенность в будущем дне, сообщает РИА Новости.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров объявил итоги проведенного исследования, согласно которому 34% россиян посчитали все выступление Путина интересным, 28% сказали, что наибольшая часть речи президента была интересной, 16% ответили, что небольшая часть послания захватила их внимание, 8% респондентов выступление показалось неинтересным.

«Мы видим, что больше половины опрошенных полагают, что интересное было выступление», - сказал Федоров.

Согласно исследованию, 22% жителей России испытали ощущение надежды, 14% прониклись уважением, еще у 14% послание вызвало ощущение доверия. 13% опрошенных признались, что после выступления стали чувствовать уверенность в будущем дне, 9% начали испытывать гордость. В результате 73% россиян испытали положительные эмоции после выступления.

Негативные чувства, которые были во время выступления, признали 20% участников опроса, 6% отметили недоверие, у 5% слова Путина вызвали беспокойство, 4% разочаровались, 3% рассказали о раздражении, 2% были возмущены и недовольны.

На вопрос об испытанном впечатлении в целом 30% участников отметили, что у них позитивный настрой, у 51% - скорее положительный, 9% были негативно настроены, 4% признались, что у них полностью отрицательное впечатление. По сравнению с прошлым годом процент положительных ответов увеличился на 30%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 января 2020 года среди россиян методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных телефонов.