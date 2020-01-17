РИАМО - 17 янв. Пьяная ссора двух мужчин в городском округе Ступино закончилась поножовщиной, пострадавшего с несколькими ранениями скорая помощь забрала от железнодорожной станции, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«14 января в 17:30 в городском округе Ступино, 93 километр, железнодорожная станция Ситенка, бригадой скорой помощи с резаными ранами доставлен и госпитализирован гражданин 1974 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудники полиции за совершенное преступление задержали знакомого пострадавшего 1961 года рождения. Преступление совершено в ходе пьяной ссоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».