РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 янв. Пенсионеры города Мытищи посетили 13 экскурсий по программе «Активное долголетие» в 2019 году, сообщается на сайте администрации округа.

«Губернаторская программа «Активное долголетие» – это 10 активностей для граждан старшего поколения. Одно из самых популярных направлений – экскурсионные туры. За 2019 год из Мытищ в другие муниципалитеты было организовано 13 поездок. Первый в 2020 году тур состоялся в Пушкино», – говорится в сообщении.

Специалист по социальной работе мытищинского Центра социального обслуживания Алевтина Епифанова отметила, что экскурсионная группа побывала в музее «Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева». Экскурсанты прошли по первому этажу усадьбы, видели библиотеку, столовую, гостиную, рабочий кабинет писателя, а также были в бальной комнате, где владельцы усадьбы вели приемы.

Во время экскурсии пенсионеры имели возможность погулять по территории усадьбы, насладиться красотами парковой зоны. Желающие посетили церковь Спаса Нерукотворного Образа.

Записаться на экскурсию, а также на мастер-классы и спортивные занятия можно через мобильное приложение «Соцуслуги», на сайте Мытищинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов или по телефону: 8(498)600-35-87. По всем вопросам можно обратиться в центр, он находится по адресу: улица Троицкая, дом №9.