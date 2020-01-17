РИАМО - 17 янв. Единая информационная система появится во всех медицинских учреждениях стационарного плана столицы в ближайшие два года, для успешной работы важно взаимодействие государства и бизнеса, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На ВДНХ проходит крупнейший форум в сфере здравоохранения столицы - XVIII ассамблея «Здоровая Москва».

«Единая отраслевая информационная система, конечно, упрощает все вопросы формирования единого цифрового поля. Мы закончили внедрение в поликлиниках, закончили в скорой помощи. Уже год работаем с медицинскими учреждениями стационарного плана и думаю, что в ближайшие два года внедрим», - сказала Ракова.

Она также добавила, что для успешной работы важно взаимодействие государства и бизнеса, и призвала предпринимателей к сотрудничеству.