РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Городской округ Люберцы получил специальную благодарность и звание «Экогероя» за участие в областном экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

С 17 октября по 20 декабря 2019 года на территории Московской области проходил экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

«Городской округ Люберцы был отмечен специальной благодарностью, как постоянный и активный участник марафона. Также нашему муниципалитету было присвоено звание «Экогероя» за весомый вклад в дело сохранения окружающей среды и лесов России. Всего во время марафона в Люберцах было собрано и отправлено на переработку 13,4 тонн макулатуры», – сказал Ружицкий.

В осеннем экомарафоне приняли участие 54 муниципалитета Московской области. Всего было собрано 285 тонн макулатуры.

Награждение участников акции проходило в Доме правительства Московской области. Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» организован Общественной палатой Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Его цель – предотвращение попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами, в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот, а также популяризация идей ресурсосбережения, улучшение окружающей среды и поддержание чистоты в регионе.