РИАМО (МЫТИЩИ) – 17 янв. Порядка 12 миллионов рублей было выделено в Мытищах на проведение ремонтных работ в учреждениях культуры в 2019 году, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищинское управление капитального строительства подвело итоги работы за 2019 год.

«В рамках муниципальных программ проведены текущие ремонты с объемом финансирования 150,2 миллионов рублей в 12 детских садах, 13 школах и помещении станции юных техников. На проведение ремонтных работ в учреждениях культуры объем финансирования составил 12,0 миллионов рублей. Проведены ремонтные работы в центре культуры «Подмосковье» и театре кукол «Огниво». Текущие ремонты с объемом финансирования 1,6 миллионов рублей проведены в молодежном центре «Маяк». В 2020 году на строительство и проектирование объектов социальной сферы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы округа и региональной программы Правительства Московской области запланировано 1 573 700 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Продолжены работы по устройству пандусов в школах округа. В прошлом году они были установлены в школах №24 и №29. Проведены ремонтные работы здания военкомата. Разработаны проекты по устройству архитектурно-художественной подсветки и пройдена государственная экспертиза по таким объектам округа, как Пироговская сельская детская школа искусств, ЦКД «Марфино», памятник летчику Василию Балмату, ДК «Подмосковье» и храм Рождества Христова.

«В 2019 году управлением капитального строительства осуществлялись работы по строительству (реконструкции) и проектированию объектов социальной сферы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Мытищи и региональной программы правительства Московской области на сумму 438,4 миллионов рублей», – добавляется в сообщении.

Завершены работы по строительству пристройки к основному зданию лицея №23. Велось строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне 25. Выполнены работы по проектированию пристройки к школе №6. Заключен контракт на проектирование по строительству детского сада на 150 мест в микрорайоне 25А.