РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 янв. На территории Домодедова в Крещенскую ночь организуют семь купелей, сообщается на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«В Домодедове их (мест для купания - прим. ред.) семь, на данных территориях есть освещение, места обогрева и раздевалки. На всех объектах будут дежурить спасатели и медики», - говорится в сообщении.

Так, купели будут работать по следующим адресам: микрорайон Белые Столбы, улица Геологов, дом 2, за детским садом №15 (Глубокий пруд); село Битягово, дом 57 (река Рожайка); село Вельяминово, церковный пруд напротив храма; село Ям, берег реки Пахра (часовня); деревня Лукино, пруд с ограждением; деревня Буняково, река Гнилуша; деревня Житнево, часовня с купелями.

В Крещенскую ночь будет закрыта купель по адресу: село Никитское, дом 32 (река Рожайка), о которой сообщалось ранее.