РИАМО - 17 янв. В столице создадут возможность для транспортировки пациентов с остановкой кровообращения, специальные приборы появятся всего в двух бригадах скорой помощи, сообщил журналистам в пятницу главный внештатный специалист по скорой помощи департамента здравоохранения Москвы, главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

В столице проходит XVIII ассамблея «Здоровая Москва», которая продлится до 19 января.

«Мы планируем в бригады компетенции добавить прибор для искусственного поддержания кровообращения. Эта система работает за счет циркуляции крови в организме», - сказал Плавунов.

По его словам, таких бригад будет всего две.