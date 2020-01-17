РИАМО - 17 янв. Власти Москвы одобрили строительство многофункционального комплекса общей площадью более 6 тысяч квадратных метров на улице Электродной, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«На данной территории запроектирован многофункциональный комплекс, в котором разместятся офисные помещения, кафе, объекты торгово-бытового назначения. Окончательный состав помещений определится на последующих стадиях проектирования», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

На участке площадью 0,41 гектара планируют построить семиэтажное здание, на уровне первого этажа и в подземной части которого оборудуют парковку на 44 места.

Многофункциональный объект площадью свыше 6 тысяч квадратных метров возведут на средства инвестора.

«Появление центра социальной и общественно-деловой активности улучшит инфраструктуру района, обеспечит доступность населения к услугам, появятся новые рабочие места», – заключила Княжевская.