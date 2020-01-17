РИАМО - 17 янв. В 2020 году в машинах скорой медицинской помощи появится возможность УЗИ-исследования, специальные аппараты внедрят в 200 бригадах, сообщил журналистам в пятницу главный внештатный специалист по скорой помощи департамента здравоохранения Москвы, главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

В Москве на ВДНХ проходит ассамблея «Здоровая Москва».

«В этом году мы дополнительно внедрим в службу диагностики скорой медицинской помощи УЗИ-исследования. Мы планируем это сделать в 200 врачебных бригадах скорой медицинской помощи», - сказал Плавунов.

По его словам, такая система будет работать совместно с центром информационной поддержки. Данные проведенного исследования будут отправляться на специальный планшет.