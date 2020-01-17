РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Школьников Люберец в ходе акции призвали быть аккуратными при переходе дороги, в рамках профилактической акции дети приняли участие в специальной викторине, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Накануне в школе №55 Люберец прошла акция «Безопасно шагаем по дороге. Профилактическое мероприятие состоялось провела партия «Единая Россия» с сотрудниками отдела пропаганды люберецкого ГИБДД.

«Дети и подростки очень часто проезжают пешеходный переход на самокате или велосипеде. Это очень опасно для жизни, даже на регулируемых переходах. Можно не справиться с управлением своего транспортного средства, упасть, в то время как водители поедут на свой сигнал светофора. Поэтому я прошу вас не рисковать своей жизнью и здоровьем, быть аккуратными на дорогах», - сказал муниципальный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» Владимир Беловодский

Детям в формате викторины рассказали о правилах перехода нерегулируемых пешеходных переходов, а также о способах стать заметнее на дорогах в темное время суток. Члены отряда «ЮИД» прочли стихи о безопасности дорожного движения.

Старший лейтенант полиции Татьяна Литвинова показала разновидности световозвращающих элементов в виде браслетов, наклеек, брелоков, а также проинформировала школьников о правилах их использования. Преимущества ношения световозвращающих элементов показали в социальном ролике.

В конце акции организаторы подарили учащимся световозвращающие мешки для сменной обуви.