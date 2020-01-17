РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» выиграл со счетом 5:1 у минского «Динамо» на домашнем льду в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между хоккейными клубами «Витязь» и «Динамо» прошел в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 16 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«С победой над Минским «Динамо»! «Витязи» порадовали все Подмосковье! Итог матча: 5:1 в пользу ХК «Витязь», – говорится в сообщении.

Главный тренер ХК «Витязь» Михаил Кравец поздравил болельщиков с победой.

«Неоднозначная игра, могу сказать, что можем играть лучше, и выполнять свою работу. Молодцы ребята, которые играли сегодня в меньшинстве, и конечно вратарь, который оставлял нас в игре, вытащил определенные моменты. Хорошо, что забили, победа есть победа. Нужно играть качественней, уверенней, не делать такого количества ошибок. Нужно уважать себя, свою команду, своих соперников, и не допускать расслабления во время игры. Для нас каждое очко как глоток свежего воздуха для следующих игр. Рады, что победили, это самое главное», - сказал Кравец.