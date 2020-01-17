РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 янв. В городском округе Мытищи в сфере потребительского рынка и услуг работает более 32 тысячи человек, сообщается на сайте администрации города.

В Мытищах управление потребительского рынка и услуг подвело итоги за 2019 год.

«По состоянию на 1 января 2020 года на территории городского округа Мытищи в сфере потребительского рынка и услуг торговую деятельность осуществляют более 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. По итогам 2019 года Мытищи занимают 6 место по уровню развития сферы потребительского рынка среди всех муниципальных образований Московской области. Объем розничного товарооборота составил 244 миллиардов рублей, что на 11 миллиардов рублей больше, чем в 2018 году», - сказала руководитель управления потребительского рынка и услуг администрации Любовь Сабирзянова.

По объемам розничного товарооборота Мытищи занимают лидирующее место среди всех муниципалитетов области, формирует 11% от всего товарооборота Подмосковья.

Сабирзянова также отметила, что общий размер торговых площадей в 2019 году достиг почти 950 тысяч квадратных метров. Обеспеченность населения площадью торговых объектов превышает норматив более чем в 3 раза. На сегодняшний день розничная торговля является одним из самых динамичных секторов экономики округа.

«В 2019 году было построено и введено в эксплуатацию 23 торговых объекта общей площадью около 11 тысяч квадратных метра, что позволило увеличить количество рабочих мест на 638 единиц. На территории округа работают 9 розничных рынков, на которых размещается 1 171 торговое место. Общая площадь рынков составляет более 53 тысяч квадратных метров. Они имеют особую социальную значимость для населения», - добавила Сабирзянова.

По ее словам, у жителей остаются востребованными ярмарки. В 2019 году на муниципальных площадках было проведено 22 ярмарки. Суммарные поступления в бюджет округа составили более 5 миллионов рублей.

В сообщении отмечено, что продолжает пользоваться спросом нестационарная торговая деятельность, особенно в отдаленных уголках округа, где отсутствуют магазины шаговой доступности.