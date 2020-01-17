РИАМО - 17 янв. В 2020 году для развития скорой помощи в столице будут активно внедрять цифровые технологии, также в городе создаются специальные центры профессиональной компетенции, сообщил журналистам главный внештатный специалист по скорой помощи департамента здравоохранения Москвы, главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

На ВДНХ проходит крупнейший форум в сфере здравоохранения столицы - XVIII ассамблея «Здоровая Москва».

«Мы задумались над тем, как повысить эффективность работы реанимационных бригад. По сути, мы создаем мобильные центры профессиональной компетенции. Такие мобильные центры позволят прибыть к любому пациенту и оказать помощь», - сказал Плавунов.

По его словам, в 2020 году развитие скорой помощи будет направлено на внедрение цифровых технологий.