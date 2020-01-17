РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Четыре члена Молодежного парламента при совете депутатов городского округа Подольск получили грамоты за активную работу по итогам 2019 года, сообщается на сайте администрации горокруга.

Заседание Молодежного парламента при совете депутатов городского округа Подольск состоялось 16 января.

«В ходе мероприятия председатель комитета по делам молодежи администрации муниципалитета Иван Литвяков наградил членов парламента за активную работу по итогам 2019 года. Грамоты получили Максим Громов, Вячеслав Коннов, Алексей Цыновкин и Денис Кузьменко», - говорится в сообщении.

Основной целью деятельности Молодежного парламента является повышение правовой культуры молодежи и создание условий для вовлечения молодых людей в социально-политическую жизнь общества.