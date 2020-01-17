РИАМО - 17 янв. В 2019 году на работу в бригады скорой помощи в столице приняли порядка 300 молодых специалистов, среди них врачи, фельдшеры и медицинские сестры, сообщил главный внештатный специалист по скорой помощи департамента здравоохранения Москвы, главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

В столице проходит XVIII ассамблея «Здоровая Москва», которая продлится до 19 января.

«Эффективность работы скорой помощи также зависит от количества персонала. В прошедшем году мы уделили этому аспекту много внимания. К нам пришло на работу около 300 молодых специалистов - это врачи, фельдшеры и медицинские сестры», - сказал Плавунов.

Он добавил, что с 2019 года началась подготовка клинических ординаторов по специальности «Скорая медицинская помощь». По итогам обучения на работу поступило уже семь выпускников.