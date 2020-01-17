РИАМО – 17 янв. Глава правительства РФ Михаил Мишустин и бывший премьер-министр России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретились с членами правительства страны, сообщает в пятницу РИА Новости.

После отставки правительства РФ его члены продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава.

«Мишустин утром приехал в дом правительства на Краснопресненской набережной и более часа общался с Медведевым один на один в кабинете председателя кабмина», — говорится в сообщении.

После этого Мишустин и Медведев встретились с членами правительства. Бывший премьер назвал работу в правительстве одной из самых сложных. Медведев отметил, что многое в работе получилось, но что-то и не получилось. Он также пожелал успехов новому правительству.

Мишустин анонсировал новую встречу с членами правительства после всех консультаций и объявления нового состава. Он подчеркнул, что самое важное – исполнить положения из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.