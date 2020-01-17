РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. В подмосковных Люберцах стартовала акция «Покорми птиц зимой», она проходит в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В Люберцах стартовала акция «Покорми птиц зимой». Все желающие могут прийти в парки городского округа Люберцы и установить кормушки для птиц или пополнить их кормом. Сотрудники Центрального парка культуры и отдыха, парка «Наташинские пруды», Малаховского парка и Томилинского парка сказок помогут люберчанам в установке скворечников», - говорится в сообщении.

Первыми участниками акции уже стали учащиеся школы №52 поселка Малаховка. Ребята повесили кормушки для птиц на территории Центрального парка культуры и отдыха.

«Присоединяйтесь к акции «Покорми птиц зимой»! Поможем пернатым перезимовать», - говорится в материале.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(999)797-91-51.